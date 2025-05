Padre Júlio Lancellotti participa de encontro em Jundiaí

O Padre Júlio Lancellotti, referência nacional na luta pelos direitos da população em situação de rua, estará em Jundiaí na próxima quarta-feira (7) às 11 horas. A visita está sendo articulada pelos vereadores do mandato coletivo Cardume (PSOL). O objetivo do encontro é ouvir as experiências do religioso no atendimento a este público e construir políticas públicas para a área na cidade. O local da visita ainda não foi divulgado. Os interessados em acompanhar a conversa com o padre devem se inscrever junto aos integrantes do Cardume. Lancellotti integra a Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica, e é conhecido pelo seu trabalho alimentando e atendendo pessoas que vivem em situação de rua.

Prefeito de Várzea apresenta projetos ao DER