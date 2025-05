DAE leva trabalhos técnicos a congresso de Serviços de Saneamento

Neste ano, a DAE reforça a parceria com a Companhia Saneamento de Jundiaí (CSJ), com quem divide o estande. O espaço terá 32m² de área apresentando o ciclo da água e unindo as duas marcas.

A DAE Jundiaí participará, pela terceira vez consecutiva, do Congresso Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae), que acontece entre os dias 22 e 27 de junho, em Caldas Novas (GO). Este ano, a empresa terá 11 trabalhos técnicos apresentados por servidores das mais diversas áreas.

Para o diretor-presidente da DAE, Luiz Roberto Del Gelmo, a presença no Congresso reafirma o papel estratégico da empresa no cenário do saneamento. “É uma oportunidade de troca de experiências e de reconhecimento do trabalho técnico de excelência que realizamos em Jundiaí. Participar do Congresso da Assemae valoriza nossos profissionais e fortalece a imagem da DAE como referência no setor”, afirma.

As apresentações da DAE abrangem diferentes áreas da empresa, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão operacional, meio ambiente, tecnologia e comunicação.