Jundiaí terá a primeira edição do Expo ESG em setembro

A iniciativa também conta com o apoio da Frente Parlamentar ESG da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), presidida pelo Deputado Estadual Alex Madureira, presença confirmada no evento de lançamento oficial da Expo ESG Jundiaí.

Idealizada pelo 2i2 Institute, em parceria com a Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), da Prefeitura de Jundiaí, a Expo ESG chega com o propósito de transformar a cidade em um polo de referência em práticas sustentáveis, responsabilidade social e inovação em governança.

Entre os dias 11 e 13 de setembro, Jundiaí sediará a 1ª edição da Expo ESG, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). O evento na temática ESG – sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança - tratará do desenvolvimento sustentável.

O prefeito Gustavo Martinelli ressalta a importância do evento. “Receber a Expo ESG é um marco para Jundiaí e reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. A cidade tem trabalhado para ser referência em práticas que unem responsabilidade ambiental, social e de governança. Esse evento nos conecta com o que há de mais inovador no país e no mundo, e reforça que é possível crescer com responsabilidade, pensando nas pessoas e no futuro que queremos construir.”

Evento de lançamento: 14 de maio

Para apresentar os objetivos e a estrutura da feira à comunidade empresarial e à sociedade civil, será realizado no próximo dia 14 de maio, às 9h30, o lançamento oficial da Expo ESG Jundiaí, no Auditório da DAE – Planeta Água (Av. Alexandre Ludke, 1500). O encontro contará com a presença do deputado estadual Alex Madureira, idealizador da Frente Parlamentar ESG, que abordará as perspectivas para o setor e o papel das cidades no avanço da pauta.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo link: Clique aqui para se inscrever