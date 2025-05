5 formas de ajudar crianças autistas a lidar com emoções

Dificuldade para reconhecer e expressar emoções é um dos principais desafios enfrentados por crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A condição, que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, interfere diretamente na socialização e no bem-estar das crianças, mas pode ser enfrentada com estratégias práticas aplicadas em casa e na escola.

Pesquisas apontam que o cérebro de crianças com TEA processa emoções de forma diferente. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que há menor ativação da amígdala cerebral — área ligada à leitura emocional — diante de expressões faciais como medo ou tristeza. Já levantamento da organização Autism Speaks revela que mais de 80% dessas crianças têm dificuldade em compreender sinais sociais e emocionais.

“Não é que essas crianças não sintam. Elas sentem, muitas vezes intensamente. O desafio está em nomear e entender o que se passa dentro de si e nos outros”, explica Alessandra Santos, pedagoga e diretora do Centro de Educação e Inclusão Social Betânia (CEISB), que atende cerca de 300 crianças.