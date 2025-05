Aluno atropelado sofre com falta de transporte escolar

A Prefeitura, no entanto, realizou nova medição utilizando o odômetro de um veículo, partindo da escola até a entrada do bairro. O resultado foi superior a 2 quilômetros — sem contar os cerca de 900 metros adicionais até a residência dos alunos dentro do bairro. Para comprovar a divergência, a Secretaria de Educação produziu um vídeo com o trajeto e apresentou o material à Diretoria de Ensino de Jundiaí.

O caso evidencia um impasse entre a Prefeitura de Itupeva e o Governo do Estado em relação à organização e execução do transporte escolar para os alunos da região do Parque das Hortênsias. O Estado alegava que a distância entre o bairro e a escola era inferior aos 2 quilômetros exigidos pela Resolução SE 27/2011, que regulamenta o serviço para estudantes da rede estadual. Com base nesse cálculo, nenhum aluno da região teria direito ao benefício.

Um estudante da Escola Estadual Terra Brasilis, em Itupeva, foi atropelado na tarde de quarta-feira (30) enquanto aguardava o transporte escolar. O aluno, identificado pelas iniciais K.H.P.S, consta no sistema da Secretaria Municipal de Educação como contemplado para uso do transporte público escolar. No entanto, ainda não possuía a carteirinha obrigatória para embarcar, o que o impedia de utilizar o serviço — mesmo com o ônibus circulando pelo bairro.

Até então, nenhum aluno do Parque das Hortênsias recebia o transporte. Segundo a Prefeitura, com a nova medição feita pela equipe técnica municipal, mais de 140 estudantes atenderiam aos critérios e deveriam ser contemplados. No entanto, após nova análise da Diretoria de Ensino com base no sistema SED e no Google Maps, apenas 91 alunos foram autorizados a utilizar o serviço. O transporte é operado por meio de convênio entre Estado e Município, mas a liberação ocorre somente após a validação individual do cadastro de cada estudante.

Mesmo com a liberação estadual para o transporte de 91 alunos, o sistema exige a apresentação de uma declaração escolar para emissão da carteirinha de acesso ao ônibus. No caso de K.H.P.S, esse documento ainda não havia sido entregue pela Escola Estadual Terra Brasilis — o que impediu a finalização do cadastro e o acesso ao transporte no momento do acidente.