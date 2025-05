Presidentes de Câmaras se reúnem no Distrito Turístico

Os presidentes das Câmara Municipais de Jundiaí, Edicarlos Vieira (União), de Itupeva, Marcão Marchi (PSD) e Vinhedo, Márcio Melle (PSD) se reuniram no parque Wet’n Wild para tratar do fortalecimento e desenvolvimento do Distrito Turístico Serra Azul (DTSA). Os parlamentares foram recebidos por Alain Baldacci, fundador, presidente e CEO do Wet’n Wild e presidente do Conselho Gestor do Distrito, e Pedro Ivo Lima, diretor executivo do Distrito Serra Azul.

Durante a reunião, foram discutidos projetos futuros para a região, com ênfase no trabalho conjunto entre os presidentes dos Legislativos das cidades envolvidas. Entre os temas abordados estiveram estratégias para fortalecimento do turismo local, atração de novos investimentos e propostas para o desenvolvimento integrado e sustentável do DTSA.

Criado em 2021, o Distrito Turístico Serra Azul é uma parceria entre os municípios de Vinhedo, Itupeva, Jundiaí e Louveira, com apoio da iniciativa privada. Embora Louveira integre o Distrito, devido a um imprevisto, seu representante legislativo não esteve na reunião.



Louveira pode ter sessões à noite

A mudança de dia e horário das sessões ordinárias, realizadas quinzenalmente pela Câmara de Louveira, foi aprovada em primeiro turno pela maioria dos vereadores, durante sessão ocorrida na tarde desta terça-feira (29). A alteração do Regimento Interno da Câmara deverá voltar em pauta para apreciação em segundo turno.

Caso seja mantida a aprovação, as sessões da Câmara de Louveira passarão para as noites de segunda-feira, a partir das 18h30min. Na justificativa do projeto, a Mesa Diretora, autora da proposta, explica que as sessões em Louveira ocorriam à noite, mas foram alteradas desde 2023. O objetivo de voltar a realizar as sessões à noite é facilitar a participação popular, para que um número maior de pessoas tenha a possibilidade de acompanhar as decisões tomadas durante a sessão. “A finalidade é aumentar a confiança nas instituições públicas, pois a presença do cidadão nas sessões estimula debates mais ricos e representativos”, defendem os autores.

O Projeto de Resolução volta a ser discutido em segundo turno. Caso seja mantida a aprovação, a partir de maio a Câmara passará a ter sessões nas noites de segundas-feiras, a partir de 12 de maio.