Com jundiaiense no volante, Stock Car começa neste fim de semana

Apesar da corrida ser apenas no domingo, a Stock Car começará oficialmente na sexta-feira (2), quando os pilotos terão a primeira oportunidade de guiar os carros da nova geração SUV em três treinos livres. Já no sábado, os pilotos correrão nos treinos livres 4 e 5 e, na corrida de classificação, será definido o grid de largada do domingo.

A temporada 2025 da Stock Car Pro Series começa neste domingo (4), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). E mais uma vez, o piloto jundiaiense Guilherme Salas, de 31 anos, estará representando a Terra da Uva nas pistas de automobilismo ao redor do Brasil.

JUNDIAIENSE NA PISTA

O jundiaiense Guilherme Salas chega com status de vencedor para a estreia dessa temporada, já que ganhou a última corrida de 2024, também no Autódromo de Interlagos, pela Super Final da Stock Car. Ao todo, ele soma três vitórias na competição e, nesta nova temporada, fará parte de uma nova equipe: a Cavaleiro, fazendo dupla com o tricampeão Ricardo Maurício e pilotando um Tracker.

A nova equipe do jundiaiense conquistou três vitórias em 2024. “Fiquei muito feliz com o contato do Beto [Cavaleiro], sempre vi a equipe crescendo nesses últimos anos. Tivemos algumas conversas no passado, mas não conseguimos concretizar. Agora chegou o momento certo”, destacou Salas. “Creio que sou o piloto mais animado e motivado para 2025 na Stock Car, com os novos carros e numa equipe que obteve três vitórias em 2024. O Beto está realizando um dos meus sonhos. Tenho muitos amigos dentro da Cavaleiro e vamos trabalhar duro para brigarmos pelo título”, completou o piloto.