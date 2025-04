Sem abrigo e luz, quem espera o ônibus precisa de lanterna

Os moradores da região do bairro Corrupira que usam transporte público têm entrado em contato com o Jornal de Jundiaí para reclamar das condições dos pontos de ônibus que ficam na rodovia Vereador Geraldo Dias. Desta vez, a moradora da Chácara das Videiras, Denise Pico, procurou o JJ para falar sobre o ponto que fica próximo à rua José Tiago Duarte. Ela conta que os moradores do bairro precisam ficar no acostamento da rodovia e, à noite, como não há iluminação, têm de sinalizar ao motorista do coletivo com a lanterna do celular.

"Aqui onde eu moro é mais afastado, então é mais precário. O ponto fica na beira da rodovia e é perigoso. Quando anoitece, que a gente precisa pegar ônibus, fica totalmente escuro, não tem iluminação, então tem que ligar a lanterna do celular para a gente poder sinalizar", diz ela sobre o local para tomar a linha 568, que liga o Terminal Cecap ao Jardim Celeste.

O JJ procurou a Prefeitura de Jundiaí, que informou que equipes da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp) estão atuando na região para realizar a manutenção e o corte do mato alto nos limites dos bairros. No entanto, é importante destacar que a rodovia Vereador Geraldo Dias é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em relação à iluminação no trecho próximo à rua José Tiago Duarte, a solicitação será encaminhada à Diretoria de Iluminação Pública, que fará a devida autorização junto ao DER para viabilizar a substituição da lâmpada queimada e melhorar as condições de visibilidade e segurança no local.