Ponto com mato em beira de rodovia expõe munícipes ao perigo

Um ponto de ônibus que atende moradores do bairro Corrupira, em Jundiaí, tem sido perigoso para munícipes que precisam utilizar o local. Na beira da rodovia Vereador Geraldo Dias, o ponto consiste em uma estreita faixa de cimento na calçada, rodeada pelo mato alto. Para evitar o mato e aguardar os coletivos, muitas vezes os usuários do ponto acabam se sentando na sarjeta, o que pode gerar risco de acidentes.

Segundo Vanessa Camargo, moradora do bairro, ao passar pelo ponto no último fim de semana, se deparou com a cena. "Além do mato alto e de não ter espaço para esperar nem acento, havia pessoas sentadas na guia da calçada, entre um resto de cimento, e com os pés na rodovia da Geraldo Dias. Eu simplesmente fiquei mais indignada do que estou com a falta de atenção para com os moradores da nossa região", relata.

Vanessa diz que pedidos para o corte de mato já foram feitos. "O primeiro pedido foi feito pela moradora que mora em frente ao ponto em janeiro e, posteriormente, os nossos pedidos já em fevereiro. Estamos no dia 13 de abril e os moradores ainda passam por tal humilhação."