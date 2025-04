Rodoviária de Jundiaí deve receber mais de 14 mil passageiros

Maio já começa com o feriado do Dia do Trabalhador, no dia 1º. Para quem vai emendar com o fim de semana e pretende viajar, é preciso se preparar. Isso porque são esperados mais de 14 mil passageiros na rodoviária de Jundiaí, que irão viajar em mais de 650 ônibus no período do feriado. Por conta da alta na procura, é importante o passageiro comprar a passagem antecipadamente, para garantir a viagem.

Neste feriadão, os destinos mais procurados a partir do terminal de Jundiaí são Itu, Campinas e Sorocaba no Interior, e Santos, São Vicente e Praia Grande no Litoral do estado. Quem deseja passar uns dias nessas cidades, é importante correr e já garantir as passagens. É importante reforçar que as passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque (QR Code). Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar o selo. Por isso, é importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. Também é importante só comprar passagem de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária de Jundiaí, para evitar surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Dicas e orientações importantes

