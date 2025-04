Implantação da escola cívico-militar é comemorada por vereador

A executiva nacional do PSDB aprovou nesta terça-feira (29), em Brasília, o início do processo formal para se fundir ao Podemos. Foram 38 votos a 0, de acordo com participantes da reunião, que foi fechada à imprensa. O governador Eduardo Leite (RS), que ameaça deixar a legenda, participou do encontro de forma virtual e também votou a favor da fusão. De acordo com tucanos, ele mantém, porém, a dúvida sobre se permanecerá ou sairá da legenda. A nova agremiação deve se chamar provisoriamente #PSDB+Podemos e será presidida, no início, em formato de rodízio entre dirigentes de Podemos e PSDB.

Médico diz que Collor pode ficar na prisão

O relatório médico da entrada de Fernando Collor no presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió, registra que o sistema prisional alagoano tem condições de manter o tratamento de saúde do ex-presidente. O documento, porém, ressalta a importância de se observar a idade de Collor e possível piora no quadro psiquiátrico, já que ele toma antidepressivos. As anotações foram enviadas ao STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de segunda-feira (28). Ontem (29), o STF decidiu manter a prisão do ex-presidente.