Maria João & André Mehmari em show no Sesc

Nos dias 2 de maio, no Sesc Pinheiros, e 3 de maio, no Sesc Jundiaí, o show Algodão celebra o encontro musical entre a cantora portuguesa Maria João e o pianista e compositor brasileiro André Mehmari.

A apresentação, que une o Brasil e Portugal, também marca o lançamento do vinil Algodão, trazendo uma fusão de novas composições, além de músicas já lançadas digitalmente em setembro de 2024. O repertório inclui ainda canções de Guinga e Aldir Blanc, cujas obras se tornaram marcos importantes na trajetória do duo.

No palco, Maria João, uma das mais expressivas vozes da música portuguesa, e André Mehmari, renomado pianista e compositor brasileiro, compartilham com o público um repertório composto por músicas inéditas criadas especialmente para essa parceria. O álbum Algodão, agora lançado em vinil, oferece uma nova forma de viver essa obra repleta de poesia e beleza. O público também poderá relembrar a parceria histórica com Aldir Blanc, com destaque para O Sonho, uma das faixas mais marcantes do duo, composta por Mehmari e Blanc para o álbum A Poesia de Aldir Blanc (Selo Sesc).