Galo fecha parceria para disputar Paulistão sub-11 ao sub-14

O Paulista fechou uma parceria com Macabi Holambra, um centro de formação de atletas com sede em Holambra-SP, o qual vestirá a camisa do Galo no Campeonato Paulista Masculino Sub-14, Sub-13, Sub-12 e Sub-11 de 2025. O contrato é válido até o final de 2025.

Todos os custos para a participação no torneio - como comissão técnica, taxas, operação de jogo, transporte e alimentação - ficarão sob responsabilidade da equipe parceira. Caso um atleta seja vendido a outra agremiação, Paulista e Macabi dividirão os valores de formas variadas. Os atletas terão vínculo no Paulista Futebol Clube.

OBRIGATORIEDADE