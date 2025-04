Em dia de caçador, PM prende suspeito de dar fuga no dia anterior

Um dia depois de um criminoso de moto conseguir fugir de policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), enquanto era caçado durante perseguição, um suspeito de ser este motociclista foi preso pela Força Tática, no bairro Bom Jardim, em Jundiaí.

Os policiais do Tático tinham informações das características da moto usada por um criminoso para escapar de uma tentativa de abordagem da PM, no dia anterior. Durante patrulhamento pelo Bom Jardim, os agentes se depararam com uma moto com as mesmas características e decidiram abordar.

O condutor não respeitou ordem de parada e teve início a perseguição por várias ruas do bairro. Quando chegou na rua dos Padovan, o suspeito perdeu o controle, bateu e sofreu queda.