Alunos de EMEB realizam ação de combate à dengue

Com os cartazes prontos, os estudantes seguiram para a praça Francisco Fernandes Pessolano, em frente à escola — um espaço de convivência frequente para eles — munidos de luvas e lupas. Durante a atividade, eles procuraram possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, como tampinhas de garrafa e copos descartáveis que acumulam água parada. “A praça é um ponto de visita diário para as crianças e infelizmente acumula muito lixo. A proposta era fazer uma busca ativa por focos da dengue e conscientizar também a comunidade que usa o espaço”, contou a professora Sueli.

Alunos da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ramiro Araujo Filho participaram de uma ação de combate à dengue e conscientização ambiental. A atividade foi parte do projeto “Exploradores da Natureza”, que desenvolve ações de educação ambiental e saúde com crianças de 3 a 5 anos.

Para a coordenadora pedagógica da EMEB Ramiro, Flávia Leila da Silva, a ação reforça a importância do protagonismo infantil na promoção da saúde pública. “Essa atividade não é isolada. Ela faz parte do projeto ‘Exploradores da Natureza’, que desenvolve vários eixos de trabalho, como saúde, alimentação saudável, plantio de horta e cuidado com as abelhas”, explicou Flávia. “No eixo da saúde, neste mês, focamos na dengue, uma questão que exige o envolvimento de toda a comunidade. As crianças são fortes aliadas: levam a informação para casa, investigam se há focos e até influenciam os adultos nas mudanças de comportamento.”

O projeto reforça a importância da educação ambiental desde a primeira infância e mostra que, com informação e engajamento, as crianças podem ser protagonistas na construção de uma comunidade mais saudável.