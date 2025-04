Reabertura do Parque do Corrupira terá shows musicais no 'galpão'

Os visitantes que prestigiarem, na quinta-feira (1), a entrega da primeira fase das obras de revitalização do Parque do Trabalhador, no bairro do Corrupira, contarão também com uma programação cultural diversificada para aproveitar o feriado. Além de aproveitar o dia em família e ver as melhorias no tradicional parque, a programação traz shows musicais e intervenções artísticas.

O parque abre logo às 9h, com entrada gratuita. Já a programação cultural vai das 10h às 17h e está marcada para o palco do parque, conhecido pelo público como “Galpão”.

Quem abre a programação, logo às 10h, é Willian Rodrigues, com seu show musical de Forró e Piseiro. A cerimônia de abertura com apresentação da Confraria da Viola está marcada às 11h. Em seguida, às 12h, a diversão fica por conta da Cia. O que tem Maria?, que apresenta a sua intervenção “A Bandinha da Cotonete Maria”.