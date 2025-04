Em partida de ataque contra defesa, Paulista fica com vice da A4

O Paulista relizou os sonhos da torcida: alcançou dois acessos em menos de um ano e, se um dia esteve na Bezinha, já nem lembra. Jogará a A3 em 2026. O acesso foi conquistado em um jogo de oportunidades aproveitadas, com Jayme Cintra lotado, contra o Joseense. Essa foi a característica que fez o Galo chegar longe: defender e aproveitar as chances no ataque para, jogo a jogo, construir o caminho do acesso. Neste sábado (26), no jogo de volta da final, contra o União Barbarense, o Paulista não conseguiu manter a característica.

Na disputa do melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato, as poucas - embora boas - chances que surgiram não foram convertidas em gol. O Galo precisava de dois gols de diferença, pois o União já tinha um gol de vantagem do jogo de ida, mas acabou sofrendo 1 a 0, mesmo segurando o segundo tempo praticamente inteiro com um a menos, após Christopher ser expulso. E isso era tudo que o União queria, com provocações que se estendiam há semanas. O Paulista perdeu, ficou com o vice da A4 2025 e agora vai focar na Copa Paulista, que começa em junho.

Partida

Com público de 5.715 pagantes, a partida começou com forte pressão do União Barbarense. O time teve algumas oportunidades e chegou bem à área do Galo, exigindo boas atuações do goleiro Lucas Gomes. Já no fim da primeira etapa, o Paulista se impunha mais, chegou bem e teve duas chances claras de gol, mas não conseguiu balançar as redes e também parou em defesas do goleiro Ivo Ricardo.