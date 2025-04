Prefeitura inicia instalação de torres de segurança em Jundiaí

A Prefeitura de Jundiaí iniciou a instalação das torres de segurança, projeto que faz parte do plano de governo e que entra agora em fase de testes. O primeiro equipamento foi instalado na região da Ponte São João, em frente à igreja. A torre funcionará inicialmente como projeto-piloto para avaliação e posterior expansão.

As torres de segurança são estruturas equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, giroflex e comunicação direta com a Guarda Municipal (GM). A população poderá acionar a GM e se comunicar instantaneamente com os agentes através de um interfone. Além disso, um alto-falante integrado permitirá alertas em caso de irregularidades no local, reforçando a segurança mesmo na ausência de viaturas nas proximidades.

As torres são mais um dispositivo de segurança somado às rondas ostensivas da Polícia Militar, da Guarda Municipal e ao programa Bairro Seguro. Além disso, a prefeitura ativou recentemente o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e o Conselho Municipal de Segurança para fortalecer ainda mais a atuação preventiva.