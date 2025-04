É DECISÃO: Paulista busca virada heroica contra União Barbarense

O Paulista volta a campo hoje (26), às 15h, para encarar a União Barbarense, em Santa Bárbara d’Oeste, pelos últimos - e decisivos - 90 minutos da final da Série A4 do Campeonato Paulista. Em desvantagem no placar, o Galo terá a difícil missão de vencer fora de casa por pelo menos dois gols de diferença. A partida terá transmissão da Rádio Difusora Jundiaí 810 AM a partir das 14h, com Adilson Freddo e o Time Forte do Esporte.

No jogo de ida, na noite da última quarta-feira, o time jundiaiense perdeu para a União Barbarense por 1 a 0, no Estádio Dr. Jayme Cintra. O Galo jogou bem, mas sentiu a ausência do meio-campista Filipinho, que foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho e só volta aos gramados em 2026, e saiu derrotado do primeiro confronto da final.

CONFIANÇA



Porém, apesar da derrota e da vantagem do adversário de conquistar o título em caso de empate no placar agregado (por ter a melhor campanha na competição), a confiança do Paulista segue intacta.