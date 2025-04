Intervenção irregular em patrimônio tombado mobiliza Prefeitura

Após uma série de denúncias enviadas ao Jornal de Jundiaí, a Prefeitura de Jundiaí confirmou nesta sexta-feira (25) que uma intervenção pictórica foi realizada, sem autorização, nos alicerces do galpão que abriga a unidade do Poupatempo, localizado no Complexo FEPASA — imóvel reconhecido como patrimônio histórico e cultural pelos órgãos COMPAC (municipal), CONDEPHAAT (estadual) e IPHAN (federal).

O Complexo FEPASA é o único patrimônio material do Município com tombamento em nível nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

De acordo com a administração municipal, a pintura foi constatada por servidores da Unidade de Gestão de Cultura logo no início do expediente. A intervenção, no entanto, não havia sido comunicada previamente nem obteve autorização dos órgãos competentes de preservação do patrimônio.