Hipertensão atinge cada vez mais jovens e exige atenção a todos

Em 26 de abril é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, data criada para alertar a população sobre os riscos da doença silenciosa, que afeta aproximadamente 1 em cada 4 brasileiros. A campanha tem como objetivo reforçar a importância de cuidar da saúde, realizar exames de rotina e seguir corretamente o tratamento quando necessário. Diagnóstico precoce salva vidas — e prevenir é sempre o melhor caminho.

A hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, ocorre quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias está constantemente elevada. A condição, muitas vezes assintomática, pode levar a complicações graves, como infarto, AVC, insuficiência renal e problemas cardíacos, se não for diagnosticada e tratada corretamente. Segundo o médico cirurgião cardiovascular do HSV, Dr. Luiz Carlos Bettiati Junior, o que mais preocupa atualmente é o aumento de casos entre jovens e adultos com menos de 40 anos, causado por fatores associados ao estilo de vida moderno.

“Infelizmente, estamos vendo cada vez mais jovens hipertensos, o que antes era uma condição muito mais frequente entre idosos. A obesidade, o sedentarismo, o estresse, a má alimentação e o consumo excessivo de sal, álcool e cigarro são fatores que têm contribuído diretamente para esse aumento. Além disso, o histórico familiar também exerce um papel importante no surgimento da doença. Se uma pessoa tem pai ou mãe hipertensos, ela já tem uma predisposição genética. Por isso, deve redobrar a atenção com os hábitos diários e fazer um acompanhamento médico regular”, orienta o especialista.