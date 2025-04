Jundiaí soma 21 novos negócios pet só no 1º trimestre de 2025

Ela também aponta uma mudança no perfil dos profissionais. “Nós, médicos veterinários, estamos nos tornando cada vez mais profissionais especializados. Temos especialistas em animais exóticos, oftalmologistas, cirurgiões, ortopedistas. Todas as áreas que existem na medicina humana, hoje nós temos na veterinária”.

Quem também acompanha essa evolução é Tainá Aiymi, veterinária com foco em medicina integrativa. “Durante meu estágio participei de algumas sessões de reabilitação e me apaixonei mais ainda, porque é uma área da veterinária que cuida da saúde e bem-estar dos animais que precisam de uma atenção mais especial, sendo eles os animais mais velhinhos ou até mesmo paraplégicos. É lindo ver a evolução deles.”

Segundo Tainá, tratamentos como acupuntura, fisioterapia, hidroterapia e ozonioterapia estão entre os mais procurados. “Os clientes ficam muito encantados com a hidroterapia. Muitos vêm passar com a gente por conta dela. Por meio da hidro, a gente consegue trabalhar a coordenação motora, o fortalecimento e até o emagrecimento, tudo com baixo impacto, pois na água eles ficam muito mais leves. É uma técnica que ajuda tanto na reabilitação quanto na qualidade de vida, especialmente dos animais mais idosos ou com dificuldade de locomoção”.