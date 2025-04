Evite erros na hora de declarar o Imposto de Renda 2025

Com a reta final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 se aproximando, a Receita Federal alerta os contribuintes para o cumprimento do prazo legal. A data limite é 30 de maio, até as 23h59. Após esse horário, quem estiver obrigado a declarar e não o fizer estará sujeito à multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

Segundo balanço da Receita divulgado no último dia 17, até as 17 horas já haviam sido entregues 13.787.978 declarações, o que representa 29,84% do total esperado — cerca de 42,6 milhões. Quase metade dessas declarações, 45,2%, foi feita com o modelo pré-preenchido, o que pode reduzir a incidência de erros.

Para quem ainda não declarou, o contador José Carlos Rodrigues, da PJC Pró Jurídico Contabilidade, orienta atenção redobrada na hora de preencher o documento. “Cair na malha fina atrasa a restituição, pode gerar multas e muita dor de cabeça. O ideal é revisar tudo com calma e, em caso de dúvida, contar com a ajuda de um profissional”, afirma.