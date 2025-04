DAE Jundiaí abre vagas de estágio em diversas áreas

A DAE Jundiaí está com vagas de estágio em aberto para estudantes dos cursos de Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico e Engenharia Civil. As vagas de Comunicação e Administração têm carga horária de seis horas e são para estudantes a partir do terceiro semestre. Já os interessados na vaga de Engenharia Civil devem estar matriculados a partir do sétimo semestre e cumprirão quatro horas de trabalho.

A empresa oferece bolsa estágio de R$ 2.079,95 para as vagas com carga horária de seis horas e R$ 1.386,63 para a vaga de quatro horas de carga horária. Vale transporte, convênio médico, seguro de vida e refeitório no local também estão inclusos.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo de Administração e Engenharia devem encaminhar os currículos para o e-mail selecao@daejundiai.com.br informando o semestre em curso, nome da instituição de ensino e demais informações relevantes para a vaga. Já para os cursos de Comunicação, os currículos devem ser encaminhados para comunicacao@daejundiai.com.br.