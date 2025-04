Alunos-oficiais da PM: governo de SP publica edital de concurso

O governo de São Paulo publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (24) o edital do concurso público para 165 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições começam na próxima segunda-feira (28) exclusivamente por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O prazo termina em 2 de junho.

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender aos requisitos do edital, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. A remuneração básica inicial para o cargo de aluno-oficial é de R$ 4.833,27.

Segundo o documento, os exames podem ser realizados em 11 municípios do estado, sendo na capital paulista, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preso, São José dos Campos e Sorocaba. Veja mais detalhes do edital.