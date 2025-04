Criança perdida, só de fralda, é resgatada durante a madrugada

Uma criança de 2 anos foi resgatada por uma moradora do Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, madrugada desta quinta-feira (24), após fugir de casa, se perder, e pedir ajuda em algumas residências. A Guarda Municipal foi acionada e, com o apoio da mulher que acolheu a criança, descobriu a casa onde ela morava. O pai atendeu os GMs e informou que esqueceu do filho e pegou no sono - a mãe não estava. O Conselho Tutelar foi acionado e, de acordo com a GM, não compareceu, orientando apenas que o garoto fosse devolvido aos pais.

Era de madrugada quando uma moradora da rua Dario Bochino ouviu um barulho de criança chorando, aparentemente no portão de sua casa. Quando ela saiu, se deparou com um menino de apenas de camiseta e fralda. Ao perceber que ele estava perdido, e que suas roupas estavam sujas - inclusive a fralda estava cheia de urina -, a mulher acolheu a criança, deu banho e a alimentou, providenciando vestes.

Após isso, ela acionou a Guarda Municipal, que enviou os GMs Chagas e Vinicius Ferreira. Os agentes, sensibilizados, também colaboraram ao fornecer uma blusa da corporação para aquecer o menino.