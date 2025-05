DIG assume caso de garoto de 16 anos morto em Jundiaí

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, assumiu o caso do garoto de 16 anos, que morreu após sofrer agressões de possivelmente quatro pessoas, em Jundiaí, neste fim de semana.

As investigações, de acordo com os delegados Roberto Souza Camargo e José Ricardo Arruda Marchetti já foram iniciadas e a polícia busca por imagens e testemunhas que possam ajudar a elucidar o crime, tratado como homicídio - ainda no fim de semana, a equipe plantonista da delegacia especializada já deu os primeiros passos para tentar identiicar os criminosos.

O CASO

As informações sobre o possível espancamento, ocorrido na sexta-feira, foram passadas à polícia pela mãe da vítima, que soube que quatro pessoas agrediram o garoto no Terminal Vila Arens e depois o perseguiram, dentro do ônibus, até o bairro Jundiaí Mirim, onde ele desceu em seu ponto e teria sido agredido novamente.