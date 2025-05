Garoto de 16 anos morre após sofrer agressões em Jundiaí

Um adolescente de 16 anos, possivelmente espancado na tarde de sexta-feira (2), morreu na noite deste sábado (3), no Hospital Universitário (HU), em Jundiaí.

As informações sobre o possível espancamento, ocorrido na sexta-feira , foram passadas à polícia pela mãe da vítima, que soube que quatro pessoas agrediram o garoto no Terminal Vila Arens e depois o perseguiram, dentro do ônibus, até o bairro Jundiaí Mirim, onde ele desceu em seu ponto e teria sido agredido novamente.

O menino foi socorrido e internado, sendo constatada morte encefálica. No dia seguinte, ele veio a óbito.