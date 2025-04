De dança a exposições: confira a agenda cultural do fim de semana

Entre os destaques da programação preparada pela Unidade de Gestão de Cultura (UGC), estão os dois espetáculos gratuitos promovidos pela renomada São Paulo Companhia de Dança no Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) nesta sexta-feira (25). Marcadas para as 15h e para as 20h, ambas as apresentações contarão, em suas aberturas, com a participação da Cia. Jovem de Dança , corpo artístico municipal da UGC, que apresentará a coreografia “P.A.Q.U.I.T.A. – Passos Aleatórios Que Um Impulso Te Apresenta”.

Ao longo do fim de semana, o Teatro Polytheama também recebe, no sábado (26), duas sessões, às 18h30 e às 21h, do espetáculo de comédia stand up “Zona de Conforto”, com o comediante Renato Albani; e o espetáculo infantojuvenil “O Sítio do Pica Pau Amarelo”, com a Cia. Teatral Rick Kelly, no domingo (27), às 16h.

Já a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro) recebe as seguintes atrações: o espetáculo de comédia stand up “Então deu no que deu”, com Nany People, nesta quinta (24), às 20h; o show de lançamento do single “Carcosa”, com a banda Overdrive Luna, na sexta (25), às 19h; o espetáculo teatral “Bitita – A Carolina que não te contam”, com o Núcleo Preto de Artes Afro-Diaspóricas, no sábado (26), às 19h; e o espetáculo teatral “O Estranho Mundo dos Guarda-Chuvas”, com Companhia do Acaso, no domingo (27), às 16h.

A Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa (avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa) recebe no sábado (26), das 9h às 13h, a oficina “Cinema com efeitos especiais”, com Ralph Friedericks, pelo programa de Oficinas gratuitas Pontos MIS, para interessados previamente inscritos. Ainda no sábado (26), a sala recebe a exibição gratuita do filme “Minhocas”, pelo Cinema Pontos MIS, a partir das 13h30.