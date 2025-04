Cia. Jovem abre espetáculos gratuitos da São Paulo Cia. de Dança

Já a SPCD, sob direção artística de Inês Bogéa, apresenta dois programas distintos em cada espetáculo. A apresentação da tarde começa, após a abertura, com “Alvorada”, de Yoshi Suzuki, coreografia que celebra os recomeços, os novos capítulos e oportunidades da vida, o suave deslizar da manhã que convida o corpo e a alma a sentir cada emoção à flor da pele. Em seguida, é a vez de “A Morte do Cisne”, obra de Lars Van Cauwenbergh inspirada na obra de Michel Fokine. O encerramento da tarde ficará por conta de “Casa Flutuante”, coreografia em que Beatriz Hack revela, em cena, diferentes conceitos de “casa” e suas impermanências, em movimentos individuais e de grupo que exploram as relações humanas e interpessoais.

A coreografia preparada pelo grupo jundiaiense é a “P.A.Q.U.I.T.A. – Passos Aleatórios Que Um Impulso Te Apresenta”, obra de composição coletiva durante a pandemia e que se inspira nas músicas do balé clássico Paquita. O experimento artístico explora o impulso, a espontaneidade e a reinvenção do clássico sob um olhar contemporâneo e já rendeu à Cia. uma de suas nomeações ao Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA), na categoria “Criação”. O grupo jundiaiense tem direção artística de Alex Soares.

O Teatro Polytheama recebe na próxima sexta-feira (25) dois espetáculos gratuitos com a São Paulo Companhia de Dança (SPCD), um às 15h e outro às 20h. A abertura de ambas as apresentações ficará por conta da Cia. Jovem de Dança, corpo artístico municipal ligado à Unidade de Gestão de Cultura da Prefeitura de Jundiaí.

Já à noite, o programa com a SPCD traz outras coreografias, com a repetição de “Alvorada”. A primeira, logo após a Cia. Jovem de Dança apresentar “dos SANTOS”, obra de Alex Soares para a companhia que faz referência a um dos sobrenomes de origem religiosa mais populares, questionando identidades que ajudaram a lapidar a nossa rica e diversa cultura brasileira. E para finalizar, o grupo apresenta “Ataraxia”, de George Céspedes, que, em referência à palavra de origem grega, que significa ausência de perturbação, traz uma coreografia em meio a um jogo de controle e entrega, busca um estado de serenidade imperturbável, no qual a mente se mantém em equilíbrio diante das adversidades. A obra apresenta cena com efeito estroboscópico que pode afetar espectadores fotossensíveis.

Os ingressos gratuitos para ambos os espetáculos poderão ser retirados a partir das 10h30 da quinta-feira (24) nos totens eletrônicos e bilheterias do Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) e do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro), além da internet, por meio da plataforma Sympla. Cada interessado poderá retirar até dois ingressos.

As apresentações da SPCD no município são viabilizadas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e pela Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet do Ministério da Cultura – Governo Federal, com patrocínio do Itaú.