Paulista é derrotado em casa nos primeiros 90 minutos da final

O Galo voltou para o segundo tempo mais agressivo e logo no começo teve mais uma chance clara de gol. Aos 6 minutos, Arílton recebeu pela ponta direita, fez ótima jogada no um contra um e cruzou para Ivamar dentro da área. O atacante, porém, tentou a finalização de voleio, mas furou.

Em mais uma jogada individual de Arilton, o camisa 7 recebeu um passe do Marola na entrada da área e foi derrubado pelo defensor do time adversário. O árbitro não viu infração no lance e mandou o jogo seguir.

Apesar do começo empolgante do time jundiaiense no segundo tempo, em pouco menos de 20 minutos a União Barbarense jogou água no chope do Paulista. O time de Santa Bárbara aproveitou o contra-ataque com o atacante Daniel, que passou fácil pela marcação de dois defensores do Galo e tocou para Lucas Goto - que também estava livre de marcação. Em troca de passes dentro da área, a bola espirrou na zaga e sobrou para Vini, que teve toda a liberdade do mundo para chegar finalizando de fora da área, e ainda contar com a sorte de um desvio no volante do Paulista, para abrir o placar em Jundiaí. 1 a 0 para a UAB.