Caso de espancamento fará segurança ser reforçada em terminais

O caso de um adolescente de 16 anos que morreu após ser espancado em Jundiaí fará com que haja reforço da segurança em terminais de ônibus de Jundiaí. O jovem teria sido agredido primeiro no terminal Vila Arens e as agressões continuaram quando ele desembarcou de um coletivo no bairro Jundiaí-Mirim. Imagens de câmeras de segurança do transporte público que possam ter captado o conflito foram entregues aos policiais civis que conduzem a investigação do caso para identificar suspeitos do crime.

Segundo a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), como medida preventiva, a unidade oficiará as forças de segurança para que intensifiquem o patrulhamento no interior dos terminais, com o objetivo de coibir comportamentos inadequados e garantir a integridade dos usuários do transporte público. A Prefeitura de Jundiaí informa ainda em nota que lamenta profundamente o ocorrido com o adolescente de 16 anos e informa que este episódio do dia 27 de abril não foi reportado por nenhum canal oficial do sistema de transporte no momento em que aconteceu, o que impossibilitou o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar.

A UGMT está apurando as circunstâncias do ocorrido junto às equipes de campo. A unidade destaca que, sempre que alguma situação envolvendo segurança pública é percebida pelos colaboradores da UGMT, os órgãos competentes são prontamente acionados. No entanto, os integrantes da UGMT não possuem poder de polícia para intervir diretamente em conflitos.