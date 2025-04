Dono de adega é preso pelo assassinato a tiros da ex-esposa

O dono de um adega em Francisco Morato foi capturado por policiais militares, na noite desta terça-feira (22), em Carapicuíba, suspeito de matar a tiros sua ex-esposa, no dia 13 de maio deste ano, no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. A captura foi possível graças a um mandado de prisão temporária em aberto, solicitado à Justiça pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, que já o havia identificado durante as investigações.

Na ocasião do crime, a vítima foi encontrada por populares, abandonada em um matagal, com perfurações de tiros pelo corpo. Uma ambulância foi acionada e, por conta do estado grave, ela foi levada diretamente para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, onde acabou falecendo.

No mesmo dia do ocorrido uma testemunha relatou à polícia que o autor do crime era o ex-marido dela, que é dono de uma adega em Morato - ele a sequestrou, a matou e ainda roubou bolsa e celular dela.