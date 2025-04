Em 2º dia, Conferência reforça compromisso com políticas públicas

O segundo dia da 10ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa começou com a energia contagiante da apresentação da Oficina de Dança Cigana e Dança Circular, conduzida pela professora Sara — atividades realizadas semanalmente nos CCIs Argos e Hortolândia. A manhã também contou com a delicada e emocionante apresentação da Oficina de Violão, com o professor Abimael, cujas aulas acontecem às quartas-feiras pela manhã no CCI Argos.

Com foco na construção de políticas públicas mais efetivas, os Grupos de Trabalho debatem hoje a atualização e deliberação de propostas nos níveis Municipal, Estadual e Federal. Além disso, serão apresentadas as candidaturas e realizada a eleição dos delegados que representarão Jundiaí na XV Conferência Estadual.

Um dos principais temas abordados nesta edição é a inefetividade das deliberações aprovadas em 2019, muitas das quais não foram implementadas nos últimos cinco anos. Propostas como a ampliação do ambulatório de geriatria com equipe multidisciplinar, a criação de mais vagas em Centros Dia, a descentralização desses serviços, cursos de capacitação para profissionais da saúde, a criação das Olimpíadas da Pessoa Idosa e de programas de transporte cultural, além da implantação de uma Delegacia do Idoso e melhorias na mobilidade urbana, permanecem no papel.