Comércio de Jundiaí espera alta nas vendas no Dia das Mães

As lojas devem investir fortemente em campanhas de divulgação por mídias impressas, eletrônicas e redes sociais para estimular o consumo no comércio local. Além disso, os lojistas estão se preparando com ações promocionais, condições facilitadas de pagamento, e estratégias de marketing digital via redes sociais.

Comerciantes de Jundiaí estão otimistas com o Dia das Mães, considerada a segunda data mais importante do ano para o setor varejista. A expectativa é de aumento de até 5% nas vendas em relação a 2024, segundo o Sindicato Comércio Varejista Jundiaí. Terá por campanhas promocionais, vitrines decoradas e ações de marketing digital para atrair os consumidores.

Na prática, as vitrines já começam a ganhar decoração temática e novas coleções. Cássio Ferreira, proprietário de uma loja de roupas femininas no centro, projeta um aumento entre 10% e 15% nas vendas. “Já reforçamos o estoque com peças exclusivas e estamos preparando promoções e brindes para a semana do Dia das Mães”, diz.

Consumidores também demonstram otimismo com a data. Jéssica Oliveira, que passeava pelo centro com a filha Emily Victoria, de 13 anos, já pensa no presente: “Gostaria de ganhar roupa e um chocolate. Expectativa alta. Sempre compram algo para mim.”