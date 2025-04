Afastamentos por saúde mental aumentam 64,7% em Jundiaí em 2024

Dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, com números do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mostram que o número de afastamentos de trabalhadores em Jundiaí por conta da saúde mental aumentou consideravelmente em 2024. A alta foi de 64,7% no comparativo com 2023. No comparativo com 2014, o ano passado teve 132,6% de aumento.

Em 2024, foram registrados 1.461 afastamentos na cidade ocasionados por doenças mentais e comportamentais, como ansiedade e depressão, por exemplo. Destes, 38 foram auxílio-doença acidentário (B91), quando o trabalhador se afasta por acidente de trabalho ou doença ocupacional, e 1.423 foram auxílio-doença previdenciário (B31), quando o afastamento acontece por doença comum ou acidente que não tem relação com o trabalho.

No ano de 2023, o número total de afastamentos por doença mental e comportamental em Jundiaí havia sido 887, 34 do tipo B91 e 853 do tipo B31. No ano de 2022, foram 724 afastamentos, 45 B91 e 679 B31. No ano de 2021, quando houve uma queda significativa, em um cenário de retomada da pandemia, foram 681 casos, 33 B91 e 648 B31. Já no ano de 2020, com a pandemia, foram 981, 20 B91 e 961 B31. Também para comparação, no ano de 2014, foram 628 afastamentos do tipo, 15 acidentários e 613 previdenciários.

Cenário