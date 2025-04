Cobrinha, da Difusora, recebe homenagem em Jayme Cintra

E no dia em que o Galo garantiu seu acesso à Série A3 do Campeonato Paulista, mais emoções marcaram a data. O Paulista Futebol Clube instituiu no sábado (19) que as cabines de imprensa do Estádio Dr. Jayme Cintra passam a se chamar Luiz Antônio de Oliveira, o célebre Cobrinha, repórter da Rádio Difusora. A homenagem visa fortalecer, ainda em vida, o trabalho e a dedicação do homem que há 50 anos cobre, diariamente, o Galo e o futebol amador da cidade de Jundiaí.

Uma placa foi instalada no portão de acesso às cabines de imprensa do estádio e outra, menor, entregue ao radialista. A homenagem contou também com a presença da família de Cobrinha, que foi convidada pela diretoria executiva para fazer a surpresa ao radialista. Emocionado, Cobrinha chorou ao lado dos entes queridos.