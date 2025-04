Populares sentem medo ao presenciarem 'cena de Rio de Janeiro'

Moradores de Itatiba se depararam com cena assustadora, neste domingo (20), ao avistarem dois criminosos sem camisa, em uma moto sem placa, desfilando pelas imediações do Parque do Camatta, armados com arma longa e se exibindo - semelhante ao que acontece nas favelas dominadas pelo Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. A Guarda Municipal foi acionada e um dos ocupantes da moto foi preso.

GMs faziam patrulhamento, quando foram informados por pessoas que desfrutavam de lazer no entorno do lago, que dois homens de moto estavam circulando pelo local exibindo uma arma de cano longo, amedrontando a todos.

Os guardas passaram a patrulhar com vistas aos bandidos, mas não os encontraram. Cerca de duas horas depois a Corporação recebeu novas informações, de que a dupla de bandidos estava circulando livremente com a moto pelo bairro Cecap, em direção ao Centro.