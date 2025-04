Guardas do Canil da GM de Jundiaí passam por capacitação

Com foco na qualificação contínua e no aprimoramento das práticas operacionais no patrulhamento comunitário, a Coordenadoria de Instrução e Formação da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) promoveu uma capacitação especializada para os 30 guardas que atuam no Canil da corporação.

A formação contou com o apoio da Polícia Civil, por meio de peritos criminais, que apresentaram aos agentes as novas tecnologias utilizadas nas investigações forenses, contribuindo com o intercâmbio de conhecimento técnico e científico.

Um dos destaques da capacitação foi a participação voluntária da instrutora Ana Beatriz Albernaz, do Grupamento Voluntário de Busca e Resgate com Cães. Reconhecida nacionalmente no adestramento de cães para localização de pessoas desaparecidas, Ana Beatriz compartilhou técnicas avançadas para o aperfeiçoamento dos condutores e cães na atuação em situações de busca por faro.