Fundação Pró-Sangue de SP não tem estoque de sangue O negativo

Agende sua doação pelo site: www.prosangue.sp.gov.br

Requisitos para doação de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato;

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Endereços para doação: