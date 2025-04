Após dois dias de chuva, nuvens carregadas devem voltar só quinta

Entre sexta (18) e sábado (19), choveu mais de 40 milímetros em Jundiaí. Chuva volumosa como esta não era observada na cidade desde o início do mês. Mais precisamente, entre os dias 3 e 4, de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro). Para esta semana, a chuva deve dar uma pausa pelos próximos dias e voltar na quinta-feira (24).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima característico do outono comandará os próximos dias. Amanhã (21), feriado de Tiradentes, as temperaturas devem ficar entre 12°C e 24°C, com tempo firme, sem chuva e também sem nuvens. Na terça-feira (22), dia em que muitas pessoas voltam aos compromissos rotineiros depois do feriado prolongado, as temperaturas devem ser amenas, com mínima de 12°C e máxima de 25°C, ainda sem chuva, mas com presença de nuvens. Na quarta (23), mínima de 11°C e máxima de 27°C.

Já na quinta, o tempo será encomberto, com chuviscos à tarde e chuva à noite, mas a temperatura deve variar menos, com mínima de 16°C e máxima de 25°C. Na sexta (25), é esperada chuva mais volumosa, principalmente à tarde e à noite. Segundo o Climatempo, pode chover 50 milímetros entre os dois dias.