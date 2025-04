Choram os corneteiros, festejam os torcedores... o Galo subiu! Subiu com um time desacreditado e 'cornetado' antes do início da competição, mas que começou bem, oscilou, e retomou o caminho das vitórias no momento decisivo, coroando a estrela do técnico Fausto Dias, e presenteando a 'torcida que joga junto', se assim pode ser chamado o torcedor do Galo, com seu apoio incondicional. Este foi o enredo do acesso histórico. Em noite de festa e homenagem diante do estádio Jayme Cintra, lotado, o Paulista venceu o Nacional, por 3 a 0, neste sábado (19), com gols de Lucas Silva, Filipinho e Christopher, e subiu para Série A 3 do Campeonato Paulista. Com o acesso veio também a vaga para a final da competição, que será contra o União Barbarense - que mais cedo havia vencido o Araçatuba por 4 a 0.

Parabéns, Cobrinha! - Antes da partida, o Paulista homenageou o repórter Luiz Antônio de Oliveira, o Cobrinha, do grupo Rádio Difusora/Jornal de Jundiaí, por toda sua história de jornalismo e amor ao Galo. A partir de agora, as cabines de imprensa do clube levam o nome de Cobrinha.

BOLA ROLANDO