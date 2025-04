Entidades de Jundiaí recebem 400 ovos de páscoa do Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) doou 400 ovos de páscoa para quatro instituições de Jundiaí: Casa Transitória, Casa de Nazaré, Bom Pastor e Pastoral do Menor da Paróquia Santa Rita.

“Os ovos foram uma doação da empresa Up Led, a mesma que cedeu a decoração festiva para a praça da Matriz. Essas parcerias público-privadas são de extrema importância para que possamos atender as entidades, ainda mais nesta data tão especial de renovação”, reflete a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.

Maria Aparecida da Silva, a dona Cida, responsável pela Casa de Nazaré, se emociona com a expectativa das crianças ao receberem os chocolates. “Elas aguardam esse momento! Sabemos que Páscoa é vida e ressurreição para nós, mas a chegada do coelhinho com os ovos de Páscoa representam também a doçura que suaviza a vida de todos.”