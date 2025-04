Jundiaí terá novo encontro do 'Caminhos do Vale do Rio Jundiaí'

A cidade de Jundiaí sediará, na sexta, dia 25 de abril, a 2ª Oficina Participativa do projeto Caminhos do Vale do Rio Jundiaí, iniciativa promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo (SDUH-SP), com apoio do Escritório Técnico da Região Metropolitana de Jundiaí (ETPE-RMJ). O encontro ocorrerá das 13h30 às 16h30, com local a ser divulgado em breve, após definição por votação popular.

A oficina tem como foco o desenvolvimento urbano sustentável, o turismo e a economia verde, ampliando os debates iniciados na primeira edição. Na nova etapa, os participantes irão aprofundar a leitura do território e discutir temas centrais como riscos, desafios e potencialidades da Região Metropolitana de Jundiaí. A proposta é construir, de forma colaborativa, critérios e estratégias para a requalificação do Vale do Rio Jundiaí, articulando ações de conservação ambiental, valorização dos modos de vida locais e fomento ao turismo sustentável.

Com o mote “O rio como oportunidade à economia verde e ao turismo sustentável”, a oficina propõe uma reflexão profunda sobre os caminhos possíveis para um turismo com raízes, consciência e responsabilidade.