Jundiaí terá curso gratuito para cuidadores de crianças

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss), em parceria com a Faculdade Anchieta, abre no próximo dia 22 de abril, a partir das 12 horas, inscrições para os interessados no Curso de Cuidador de Criança.

São 20 vagas com aulas que ocorrerão na sede do Funss durante todo o mês de maio, de segunda a quinta. A pré-inscrição será feita pelo Google forms e o critério de seleção e formação das turmas é de acordo com a ordem de envio destas informações, que considera hora, minuto e segundo. A lista de contemplados será divulgada no site da prefeitura.

Se o inscrito for contemplado, receberá uma mensagem de WhatsApp para confirmação da matrícula que deverá ser respondida em 24 horas. Caso contrário, terá sua pré-inscrição cancelada. As fichas não contempladas estão, automaticamente, na lista de espera e poderão ser convocadas em caso de desistência.

Cuidadores de criança