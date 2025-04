Prefeitura de Jundiaí prepara servidores para aposentadoria

Silvana já tem planos para o novo capítulo da vida: pretende aprofundar seu envolvimento com música e trabalhos voluntários, além de continuar com suas atividades manuais, como crochê. “São coisas que me fazem bem. Quero manter esse equilíbrio emocional e aproveitar o tempo com qualidade.”

Ao longo do programa, os participantes também terão contato com palestras de instituições parceiras, como o SEBRAE, que trará orientações sobre empreendedorismo, ampliando as possibilidades de atuação na aposentadoria.

A iniciativa reflete o reconhecimento da Prefeitura de Jundiaí ao tempo de dedicação dos servidores públicos, além de reforçar a importância de políticas voltadas ao bem-estar e valorização profissional, mesmo nos momentos de transição.