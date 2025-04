Empresário é preso por agressão contra sua esposa e sócia

Um empresário, dono de uma farmácia, em Jundiaí, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (17), suspeito de violência doméstica e lesão corporal qualificada por ter sido praticada contra mulher, no caso sua esposa, sócia na farmácia. O crime aconteceu dentro do estabelecimento, na presença dos funcionários.

A vítima relatou que estava trabalhando na farmácia, na região do bairro Ponte de Campinas, quando o marido chegou aparentemente embriagado e começou a discutir com um funcionário. Em defesa do funcionário, ela interveio e disse que começaria a filmar a discussão.

Ele, por sua vez, teria ficado furioso e passou a agredi-la com socos e chutes, usando inclusive o celular da vítima para golpeá-la - no corpo ficaram as marcas da violência, com lesões e hematomas principalmente na testa e costas.