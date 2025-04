Averiguação de racismo acaba em tiroteio e morte em Jundiaí

Uma averiguação de caso de racismo acabou em tiroteio entre o irmão do suspeito do crime e policiais militares, no Jardim Novo Horizonte Varjão, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (17). O irmão do suspeito foi baleado e morreu.

Uma mulher soube por uma amiga que ela havia sido chamada de 'macaca', pelo namorado desta amiga. Revoltada, ela foi com o marido até a casa dele para tirar satisfação, momento em que o suspeito da ofensa racista partiu para cima do marido dela. Houve confusão e, na sequência, chegou ao local o irmão do suspeito.

Ambos entraram na casa e pouco tempo depois saíram novamente, sendo que o irmão do suspeito estava armado.