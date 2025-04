Jogo do Paulista terá linha especial de ônibus no sábado

A Prefeitura de Jundiaí vai disponibilizar uma linha especial de ônibus para atender os torcedores que irão ao jogo do Paulista Futebol Clube neste sábado (19), no estádio Jayme Cintra.

A linha 304 – Terminal Central – Av. dos Imigrantes (estádio Jayme Cintra), via Terminal Vila Arens, fará viagens especiais como reforço no atendimento do transporte coletivo municipal.

A princípio, os horários de saída estão previstos para as faixas de 17h e 18h, com destino ao estádio. Ao final da partida, haverá retorno com ponto de embarque na Avenida dos Imigrantes, nas proximidades do estádio.