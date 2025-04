Idoso assassino é preso em frente ao Parque Mundo das Crianças

Um homem de 66 anos condenado por homicídio qualificado por motivo fútil, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, nesta quinta-feira (17), nas imediações do Mundo das Crianças, em Jundiaí.

Os guardas Relvy, Francischini, Renan e Edmundo faziam patrulhamento, quando foram informados de que um homem procurado pela Justiça estava transitando de carro nas proximidades do Mundo das Crianças. Os agentes foram para as imediações e se depararam com o veículo alvo na alça de acesso para o parque.

Durante a abordagem, confirmou se tratar de morador de Itupeva, condenado a 15 anos de prisão por homicídio cometido em 2010, em São Bernardo do Campo. Na ocasião, segundo ele próprio, um homem foi até sua casa para matá-lo e, para se defender, ele matou seu algoz. Ele chegou a fugir do local do crime, mas, no dia seguinte, se entregou e acabou sendo preso em flagrante.